"No me hagan llorar": mirá cómo fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Y un día finalmente Mirtha Legrand volvió a la televisión, con su clásica noche. En su regreso, la Diva pidió que no la hagan llorar.

Mirtha había pasado 300 días encerrada y varios meses de estar ausentada en la televisión por la pandemia de coronavirus. Ahora retomó su clásico programa en la pantalla de El Trece.

“Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras de Legrand. “Tanto me querían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, remarcó.

Juana Viale se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria, tras su regreso de Paris, donde fue a acompañar a su hija Ámbar para iniciar sus estudios. Y por eso la diva decidió reemplazar a su nieta en la conducción de La Noche de Mirtha.

(Fuente: eltrece)