El último novio de Ricardo Fort le pegó duro a rocío Marengo: mirá por qué

La serie documental que recorrerá la vida y obra de Ricardo Fort generó muchas declaraciones cruzadas en el entorno del mediático fallecido en 2013. Una de las voces más polémicas fue Rocío Marengo, pareja de Eduardo, el hermano del chocolatero.

Virginia Gallardo decidió no participar en la producción que saldrá sobre el final del 2021 y esto generó una serie de malestar en la familia. La ex pareja del artista fue criticada por Marta y Felipe, los herederos, pero como si fuera poco, también recibió cuestionamientos de la modelo y su novio.

Esta vez quien aportó su mirada de la situación fue Rodrigo Díaz, la última pareja de Ricardo. Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, demostró que no tiene una buena imagen de la ex participante de “MasterChef Celebrity”.

“¿Por qué no sale a hablar Eduardo que es el hermano? ¿Qué tiene que salir Rocío que en esta historia es una cuatro de copas? No sabe nada”, comenzó Díaz en el reportaje. Además, se imaginó la situación con su ex novio presente: “Si la ve Ricardo la baja de un hondazo de la televisión”.

Su opinión parece cercana a la de Gallardo, ya que los novios no estaban cerca del artista en los últimos años con vida. “Hace siete años que están y él falleció hace ocho. No estuvo en el velorio, nunca la vi en la casa de Ricardo”, sentenció sobre el rol que adoptó en los últimos días Marengo.

Por último, recordó una situación que vivió con el empresario una vez que el mediático falleció. “Dijo que yo había gastado la tarjeta en Miami, que me compré cosas. Después se enojó por una indirecta que le dije de una mujer con la que salía”, explicó Díaz.