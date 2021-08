Mirá con qué se ahogó Cinthia Fernández ¡en un momento clave!

En el marco de las elecciones en las que se va a presentar como diputada por la provincia de Buenos Aires, Cinthia Fernández sorprendió con una inesperada confesión sobre el terrible momento que vivió mientras tenía relaciones sexuale con su ex pareja Matías Defederico.

Durante la pausa de "Los Ángeles de la Mañana", las panelistas suelen participar de un vivo de Instagram para entretener a los televidentes mientras que no están al aire. Fue en la mañana del jueves que la modelo dejó a todos con la boca abierta al revelar la experiencia que vivió hace algunos años.

“Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, comenzó Fernández en el vivo de Instagram.

“No queremos saber con quién estabas…”, expresó Mariana Brey entre risas. “Con el padre, con el progenitor”, aclaró la angelita sobre Matías Defederico, con quien tiene sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

El productor de LAM quiso saber si el incidente sucedió mientras hacía sexo oral, a lo que Cinthia negó: “Nooo, te lo juro, me hizo 'crack' el diente, por hacer mucha fuerza. Me hizo 'crack' la paleta, porque yo ya la tenía arreglada. Cuidando a mi primita cuando era chiquita se me partió y tenía un arreglo de porcelana, ese día teniendo sexo, como que apreté un montón e hice ‘aghhh’. Casi me ahogo con el diente”.

"Y me pinchaba aparte algo en la garganta, y yo hacía 'aghnh, aghhh’, y él no reaccionaba”, manifestó con horror al contar la anécdota. El productor comentó que Defederico creyó que las arcadas "eran parte del acting”. “Al final escupí, salió eyectado el diente y quedé como la Chilindrina”, cerró Cinthia estallada.