¡Se habían demorado demasiado! Ya podés escuchar la cumbia de los carpinchos

A raíz de la popularidad que ganaron en el último tiempo, y como la creatividad argentina nunca descansa, los carpinchos ya tienen su canción. El grupo Tunas Gratis no dejó pasar la oportunidad y le dedicó una canción titulada Carpincho malvado.

Tomando como base los temas Perrito Malvado, de Damas Gratis y L-Gante, y El bombón asesino, de Los Palmeras, el grupo le puso letra al tema del momento: “El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta porque no le cabe ninguna. Ay carpincho malvado, ay no seas así, me lo ataca al caniche, no lo deja salir”, dice a su inicio.

“Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre”, finaliza la canción del grupo Tunas Gratis.