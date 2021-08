El verdadero Rock And Roll está de luto: murió el baterista de los Stones, Charlie Watts

Una pieza fundamental del rock se va con el. Estamos hablando del baterista de la icónica banda The Rolling Stones, Charlie Watts, quien con 80 años falleció durante la jornada de hoy.

Aún no ha información certera sobre las causas de su muerte. El deceso del músico fue informado por su agente Bernard Doherty. En los últimos días se había anunciado su alejamiento de una gira.

Según trascendió en un primer momento, el legendario músico murió a los 80 años en un hospital de Londres acompañado por su familia. La triste noticia llega semanas después de que Watts se retirara de la gira No Filter de la banda. El músico era miembro del mítico grupo de rock desde 1963.



“Por una vez, no he llegado a tiempo” y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”. “Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por Covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”