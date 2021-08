Trapitos al sol: Cinthia Fernández y Gladys Florimonte se dieron con todo

Cinthia Fernández y Gladys Florimonte protagonizaron una fuerte discusión al aire en Los ángeles de la mañana.

La angelita recordó que la actriz lanzó un comentario picante sobre su precandidatura a diputada por la Provincia de Buenos Aires por Unite.

"Cinthia va a ser diputada, ¿sabías?", le mencionó Ángel de Brito. "Sí, ya sé. ¡Felicitaciones! Cinthia, no me saludaste recién”, respondió la invitada.

"Ay, ¡que falluta!", retrucó la panelista. "¡Vos te enojaste!", advirtió Florimonte.

En ese instante, Cinthia aprovechó para hacerle un pase de factura a la actriz: "¿Ya estás preparando las valijas para irte?". "¿A dónde?", preguntó Ángel de Brito. "Pasa que ella dijo que yo ganaba como diputada, se iba a del país", precisó la angelita.

"Fue una humorada. No te enojes", le explicó Florimonte a la bailarina. "No me enojé. Estoy respondiendo con humor... con ironía", sostuvo Cinthia.

"Espero que ganes. De verdad. De todo corazón", sentenció la invitada.