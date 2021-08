Mariana Fabbiani se alejó de la TV y tomó una drástica decisión personal

Mariana Fabbiani le dijo chau a canal 13 en los primeros días de julio con su último programa. Había llegado a la pantalla un par de meses con todas las expectativas en ella y corriendo a varios programas para hacer un lugar en la programación. Algo que enojó mucho al Pollo Álvarez y a De Brito.

El show fracasó y se tuvo que sacar del aire porque el rating le dio la espalda una vez como paso con su programa de las tardes el año anterior. Todo eso llevó a tomar una rápida decisión a las autoridades y poner de nuevo a Ángel con LAM para evitar mayores problemas.

Todo este caos televisivo llevó a Mariana a tomarse un tiempo para estar en familia y de manera personal también. Y después otro para re pensar que quiere hacer de la vida de ahora en adelante.



Es por esto que, según ella misma conto en sus redes sociales, se fue al campo en la provincia de Corrientes, donde su papá tiene importantes propiedades que habría heredado de su abuelo, el reconocido pianista Mariano Mores.

“Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días”, dijo en su cuenta de Instagram, donde sus fanáticos se mostraron bastante preocupados por su bienestar. “Me vine al campo con mi papá, solos los dos, mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos! Hace muchos años que no venía al campo. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario, que el viaje es largo, que los chicos, ¡y acá estoy!”