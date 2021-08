La mediática chef Chantal Abad contó con lágrimas el maltrato que sufrió de chica: conocé la historia

La cocinera Chantal Abad volvió a abrir su corazón en televisión e hizo alusión a sus problemas con el sobrepeso durante su infancia y parte de su adolescencia. En su descargo, la chef se refirió a la discriminación que sufrió en esa etapa de su vida y cuánto luchó para dejar atrás sus kilos y tener un peso adecuado a su fisionomía.

“A los 12 años pesaba 80 kilos. Me decían de todo en el colegio y por la calle. Realmente intenté todas las dietas que vos te puedas imaginar, pero todas: la sopa, la luna, el ayuno, el gimnasio, el no comer", comenzó la experta en gastronomía en el ciclo donde participa todo los mediodías, Es Por Ahí.. Y siguió: "La verdad es que siento que lo pude trascender, en algún punto, porque soy de las que piensan que el que tiene un tema adictivo con la comida es para toda la vida. Hasta el día de hoy soy una persona atenta a eso”.



La chef hizo directa referencia a la manera en que logró dejar atrás ese problema y aseguró que decidió involucrarlo con sus sentimientos, además de su salud física. “A mí me sirvió abordarlo desde lo emocional. Llegó un momento en mi adolescencia que me di cuenta que había algo que me hacía comer compulsivamente, que tenía que ver con momentos de mucha angustia, ansiedad, rabia, enojo. Canalizaba por ese lugar”, continuó Abad.

“Entonces, hasta que no hice un tratamiento holístico, no pude. Siempre que lo quise abordar desde la comida, fracasé. Pero sin parar, eh. Yo siempre era de comer mucho salado: pancho, papas fritas, queso, salame. Muchas veces lo hacía a escondidas”, continuó



Y remató: “Por ahí me daban plata para el colegio y me la guardaba para comprarme todas esas cosas. Me agarraba una bandeja, me hacía esas picadas y me iba a la cama a ver tele y a comer. Si escuchaba que alguien entraba, la escondía abajo de la cama, porque yo sabía que eso estaba mal”.