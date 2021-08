Ibai descansó fuerte a Gustavo López y después pidió disculpas: ¡lo hace siempre!

Ibai Llanos es la cara visible del principio del fin de periodismo deportivo tal como lo conocemos.

Para bien o para mal, las audiencias consumen de otra manera la información, y esa mesa de muchachos vestidos a la última moda, muy atentos a su imagen y con discursos altisonantes cae en desgracia, a favor de la irrupción de youtubers como el español.

Una prueba es que, mientras la mayoría de los periodistas “clásicos” estaban en los corralitos del estadio del Paris Saint Germain, Ibai Llanos se paseaba por el estadio conversando con Messi y los protagonistas, y podría haber sido confundido con un futbolista más, de no mediar un abdomen impropio de un deportista.

Pero chanzas aparte, Ibai está en control, y se da algunos lujos.

La pelea con Gustavo López, el corporativo comentarista nacional es una de ellas: le hace lo que quiere. Fue López quien comenzó el enfrentamiento, cuando criticó al Kun Agüero, que el dio una nota al español. “Quién es Ibai Llanos”, gritó en su show radial.

La respuesta de Ibai fue un “calentitos los panchos”, palabras más o menos. Después hubo un dúplex, bromas, y una reconciliación “pour la galerie”.

En la llegada de Messi a París, desde adentro de la cancha, Ibai volvió a la carga. En un paso de comedia con Ander, su amigo de la infancia que lo acompaña en las trasmisiones, le preguntó: "¿Sabes si está por aquí Gustavo López?". Y el streamer, apegado al libreto, le respondió: "Gustavo López no está. No lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado a varias personalidades, pero tampoco".

El sketch fue replicado por las plataformas y los medios de habla hispana a gusto. Entonces el español, con 4 millones de seguidores en Twitter y la misma cantidad en Instagram, consideró necesaria la disculpa: "Sobre el tema de Gustavo López, la verdad que hice un comentario que no tenía que hacer en la presentación de Messi".

"Cuando estaba allí estaba toda la gente spameando lo de Gustavo López, que se ha convertido en un meme. Cada vez que hago algo bueno, la gente lo menciona, pero yo no tengo ningún problema con él", dejando claro que mientras López es meme, él se pasea a piacere por los escenarios más importantes del mundo del fútbol.

"No tenía nada que ver con el día. No tengo ningún problema con Gustavo López. Es cierto que en su día hizo eso, pero hoy en día la gente lo dice más por meme que por hacerle daño a él. Está claro que mucho de vosotros no lo perdonáis porque se pasó cuatro pueblos, pero es un tema que ya solucioné con él. Ni siquiera en su día me llegó a molestar mucho. Una vez que hablamos con él quedó todo zanjado", agregó, con una estudiada condescendencia.

Y culminó cargándole, finalmente, la responsabilidad de todo a López, a quién de paso ninguneó: "Ya se ha quedado como un meme que, cada vez que hago algo bueno, todo el mundo se acuerda de Gustavo López porque preguntó '¿Quién es Ibai?' Pero no creo que lo hagan con una mala intención. Para mí no fue para tanto, fue una cagada, un show que se fue de las manos, y ya está"

Prepárense porque habrá más gastadas y disculpas posteriores entre el exitoso streamer y el cronista local, porque entre ellos, por más que lo disimulen, hay algo personal.