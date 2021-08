Florencia Peña dice que no cree en la muerte y se pudo comunicar con su...

Florencia Peña contó el sábado en "Podemos Hablar", Telefe, cómo conecta con su padre Julio, quien falleció en mayo del año pasado, por medio de los registros akáshicos.

"Creo que la vida no es lo tangible. No soy religiosa. No creo en la muerte, creo que en el infierno es este y lo mejor empieza cuando nos vamos", comenzó su relato la conductora y actriz.

Y amplió: "Siempre tuve una búsqueda espiritual. Hay una hermosa mujer que vive en España y yo conozco solamente por zoom y hacemos registros akáshicos, que eso es abrir tus registros y comunicarte con tus guias espirituales. Quienes creemos en eso, creemos que tenemos un guía que nos ayuda a vivir".

"Mi papá tenía un cáncer en el páncreas, ya se estaba muriendo y se quiebra la cadera. En el medio de la pandemia lo fuimos a internar y no podíamos conseguir porque estaba inmuno deprimido. Cuando me cuenta que se quiebra la cadera dije: gracias a Dios, así lo podíamos internar, ya sabíamos que se moría. Mi papá era deportista", añadió Flor.

Y argumentó: "Conecto con Irene cuando mi viejo muere y ella me dice que lo veía bien, sonriente. A veces conectas y a veces no. Me miró y me dijo: puedo caminar. Mi mamá está muy triste, 50 años de casados. Le cuento a mi mamá de esta experiencia, que la haga, y la hicimos. Dialogo con mi papá por medio de esta mujer".

“Mi papá tenía una manta roja con la que ella lo tapaba cuando tenía frío. Primero, que por favor saques las cenizas del cuarto y las lleves a hacer un último viaje en bicicleta, que era lo que hacían cuando vivían en Córdoba. Y que sepas que estoy, y cuando me necesites, te tapes con la manta roja que yo voy a estar ahí”, finalizó Peña.