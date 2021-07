Habló Pampita tras el nacimiento de su hija Ana: “Estoy embobada, no paramos de tocarla y besarla”

Este jueves 22 de julio a las 9:30, Carolina “Pampita” Ardohain se convirtió en papá por quinta vez. La modelo dio a luz a Ana, su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán, en el Sanatorio Otamendi. La nena pesó 3,200 kg y se encuentra en perfecto estado de salud.

Tal como lo había decidido, la jurado de ShowMatch: La Academia trabajó hasta último momento. De hecho, estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli durante la gala del miércoles 21 y bromearon sobre el nacimiento de la nena. En todo momento se sintió bien, pero durante la madrugada comenzó con el trabajo de parto y para acelerarlo, salió a caminar con Roberto por Palermo y finalmente quedó internada.

A horas de haber dado a luz a Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán, Pampita salió al aire telefónicamente en su programa, donde actualmente la reemplaza en la conducción Denise Dumas, y se refirió al feliz presente con la nueva integrante de la familia. “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, expresó la modelo.

“Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”, continuó la jurado de La Academia. “Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas”, sostuvo Ardohain en la distendida charla que mantuvo con sus compañeros de Net TV.

Consultada por cómo fueron los minutos previos al parto, Carolina manifestó: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”.

Luego, en el programa compartieron la primera imagen de su beba: un piecito. “Es miniatura el piecito. No se la puedo sacar de los brazos a Robert”, contó Ardohain, al ver la imagen de su nena. “Quiero que sea feliz”, dijo. Durante la conversación también diálogo el papá de la criatura, que se mostró feliz por la llegada de su hija: “Estamos agradecidos a la vida por este regalo maravilloso”.

Pampita tomó nuevamente la palabra y volvió a referirse al momento del nacimiento de Ana. “Usé una bañera del sanatorio para el trabajo de parto. Estuve ahí hasta el momento de anestesiarme. Fue un parto muy largo. Estaba entregada con mucho amor. La miré con mucha admiración y tiene mucha valentía”, comentó.

Sobre el nombre que iban a elegir para Ana, explicó: “Nos gustaba también Sofía, Amparo y Carlota. Pero si era varón, se iba a llamar Rober. La vacunaron mientras la amamantaba. Ni siquiera lloró. Nos reconoce la voz a Rober y a mí”, relató con una felicidad absoluta. Sobre la posibilidad de volver a ser padres con Roberto García Moritán, lanzó: “No está la puerta cerrada, pero tampoco están los planes”.

Por último, Carolina le envió a la producción de su programa una nueva imagen de la beba. Esta vez fue la cara de Ana, que según la modelo, tiene un parecido a su marido Roberto y a Beltrán, uno de los hijos que Ardohain tuvo cuando era pareja de Benjamín Vicuña.

En principio, solo se tomará dos semanas para recuperarse y luego retomará sus compromisos laborales. En Pampita Online la reemplaza Denise Dumas, mientras que en ShowMatch, se espera que Guillermina Valdés tome su lugar y puede que pasen otras figuras, como Nacha Guevara o incluso, Oscar Ruggeri, quien fue propuesto por Marcelo Tinelli.

La pequeña es la quinta hija de Pampita, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la tercera de Roberto García Moritán, que es papá de Delfina y Santino -de su matrimonio con Milagros Brito-.

Luciana, la madrina de Ana, contó este jueves en Los ángeles de la mañana, que recién se enteró el nombre de su ahijada esta mañana, después del nacimiento de la beba ya que la pareja lo había mantenido dentro de un enorme hermetismo.

En las últimas semanas, la producción del reality show Siendo Pampita (Paramount+) había colocado cámaras en el auto, en su casa y en los distintos trabajos con el objetivo de tener todas las imágenes desde que la modelo entrara en trabajo de parto. Sobre el momento del nacimiento de su hija, Carolina había dicho: “No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…”.

Fuente: Infobae.