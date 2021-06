¿Vuelven?: un video de Cinthia Fernández y Martín Baclini juntos, encendió todas las alarmas

Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron una de las parejas más queridas de la farándula, pero se separaron ya hace bastante tiempo. Tanto la bailarina como el empresario siguen en contacto y se han declarado su amor en varias oportunidades a pesar de no poder estar juntos. De hecho, Baclini escribió en su testamento a Cinthia como heredera de mucho dinero. Raaaro, diría Barassi.

Tras el estreno de la canción que promete ser un éxito "Ya no te extraño" de Jimena Barón (dedicada a su ex, Daniel Osvaldo), se generaron muchas críticas porque la trataron de “tóxica” por no dejar ir una relación anterior con el padre de su hijo Morrison.

Fernández y Baclini aprovecharon la movida para hacer una parodia y jugar con la reconciliación que aparentemente no existe.

“¿Ya no te extraño Martín Baclini? ¿Vos qué decís Jimena Barón? (Mirá hasta el final y te respondo la pregunta)”, escribió Cinthia

Fernández junto al video donde pueden verse a ambos muy cerquita y a punto de darse un beso. Una locura.

La primera en reaccionar al clip fue obviamente la de Jimena Barón y escribió: "Grité". Muchos otros famosos se animaron a comentar el video y las reacciones fueron tremendas.

Es un pequeño sesgo de reconciliación que…¿Será cierto?