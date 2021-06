Darío Barassi: “El gen sanjuanino lo tengo en el don de gente"

Su vida marcha al palo, como le gusta. Darío Barassi es una de las grandes sensaciones de la televisión argentina. En su nuevo rol de conductor la está rompiendo con ‘100 argentinos dicen’, al punto tal de que ahora se viene su ‘versión famosos’. A la par de su éxito profesional, el ‘Gordo’ –como el mismo se llama- está feliz con la vida familiar que entabló con Lucía Gómez Centurión y coronó con la bella Emilia, la ya afamada ‘Pipi’, su gran debilidad.

Con la amabilidad de los grandes –y no va con segundas por su figura-, Darío hizo un alto en el camino para charlar con Tiempo de San Juan y a la distancia compartir con su provincia natal (por cierto, que está muy presente en su programa) el gran momento que atraviesa.

Darío Barassi, en una reciente imagen que compartió en su Instagram, donde cuenta con 2,8 millones de seguidores y subiendo

-¿Cómo definirías el momento que estás viviendo con 100 argentinos dicen?

-Me tiene sorprendido. No sabía que me iba a sentir tan cómodo. Lo disfruto un montón. Y también me tiene sorprendida la aceptación del público. El programa mide bárbaro y eso me da orgullo, placer y me incentiva mucho.

-¿Alguna vez llegaste a imaginar que se podía dar?

-Soy muy ambicioso con lo que se puede dar en mi carrera. De hecho nunca pienso que estoy en mi techo y mucho menos ahora. Tengo grandes ambiciones en cuanto a personajes, a historias, desafíos. Yo voy por todo básicamente.

Por estos días, el conductor de '100 argentinos dicen' trabaja al palo de 11:00 a 20:00

-¿Cuánto tiene de actuación tu perfil de conductor?

-Es el más genuino de todos mis roles. Porque hay bastante del Gordo más allá de Barassi. Abrí la puerta de mi intimidad, de mi mujer, de mis amigos, de la vida real, pero también se me hace imposible soltar el actor. Yo creo que está presente a un 50%. Todo estímulo que recibo me dispara algo que es ficcional.

-Metés mucho a San Juan en el programa, ¿estás pendiente de lo que pasa acá?

-San Juan corre por mi sangre, corre por mis venas más allá de que sea una frase hecha. A mí me define ser sanjuanino. El gen sanjuanino lo tengo en el don de gente, la amabilidad, la empatía, a la valoración por la familia, por los amigos. Con mi mujer siempre decimos que tenemos el mismo código postal y eso a la hora de formar una familia es fundamental.

Lucía y Emilia, los dos grandes amores de Darío

-¿Tus amigos y tu familia de acá qué dicen cuando imitás nuestro acento?

-Se lo toman con humor, me conocen. Es algo con el que nosotros parodiamos bastante y está hecho con humor, que generalmente tiende a exagerar y extremar todo. Obviamente el sanjuanino no habla como yo lo imito, pero es una manera lúdica de parodiar nuestro acento.

-¿Cuánto te cambió la vida desde el casamiento y el posterior nacimiento de Emilia?

-El casamiento no me cambió tanto porque desde el día uno que la conozco supe que la historia iba a ser con ella o no iba a ser con nadie. El casamiento fue parte de un proceso natural. Me veo con ella hasta el día de mi muerte. Lo que sí fue un cambio radical fue la llegada de la enana. Es una pateada de tablero, un cambio de eje total. Es básicamente la persona que más amo en el mundo. Nunca nadie me miró como me mira mi hija. El mundo dejó de ser el que era. El mundo ahora se llama Emilia.

Carisma, talento y mucho laburo, las claves del éxito de este sanjuanino

-¿Hay algo de tu infancia en San Juan que te gustaría que también tuviese Emilia?

-Obvio y lo va a tener. Yo crecí con los hijos de los amigos de mis papás. Crecí mucho viendo a la familia los domingos. Crecí con mucha presencia de mis padres, que acá la ciudad a veces no te lo permite. Pero con mi mujer nos ocupamos bastante de estar todo el tiempo posible con Emilia. Nos encanta llevarla a San Juan y que vea la tierra, la Cordillera, los caballos, la aridez, la uva. Vamos a visitar mucho la casa de mamá, que es más céntrica con las plantas de toda su vida y los juegos que tenían mis abuelos en su casa. Y también vamos mucho a Zonda, a la casa de mis suegros que está al pie de la montaña. Emilia está chocha ahí con los caballos, los perros, el campo. Es muy feliz. Tanto mi suegro como su mujer se ocupan de hacernos sentir siempre muy bienvenidos con comidas autóctonas, un buen vino, linda música, mucho arte y la belleza de Zonda.

-¿Se puede decir que estás parado en tu mejor momento personal y profesional?

-La base de todo tiene que ver con mi mujer y con mi hija. Si eso está bien, todo el resto está bien. Profesionalmente siempre voy por más. Estudio, entreno, audiciono, siempre estoy alerta y también me permito disfrutar. Estoy viviendo un momento bárbaro. Me estoy descubriendo como conductor y siento que rápidamente se me abrieron las puertas. Entré en el grupo selecto de conductores y yo estoy muy agradecido de que eso haya pasado. Creo que hubo formación y también creo que hay algo natural. Y también creo en la aceptación de la gente. Cuando la gente te deja entrar en su casa es la llave principal para poder consagrarte en este laburo. Estoy muy contento en lo profesional, pero mi vida se rige por lo personal. En la medida de que mi mujer y mi hija estén bien, algún día en la semana me pueda juntar con amigos, pueda hablar con mi vieja, mis suegros y mi gente, está todo bien. Eso es lo único que necesito para estar tranquilo. Bueno, también un asadito, un buen viaje y unos masajes (Risas).