Nueva guerra entre Romina Malaspina y LAM: "Gané un premio a la mejor periodista, ustedes no"

La mediática Romina Malaspina volvió a escena después de protagonizar un vivo en redes sociales en el que se dirigió directamente a Ángel de Brito y Cinthia Fernández en donde no se guardó nada de nada.

La modelo, ahora cantante y presentadora apuntó a Los Ángeles de la mañana de forma picante y sin ningún tapujo les recordó que una plataforma le dio el premio a "la mejor periodista del año" además aprovechó para burlarse de la candidatura a diputada de la panelista de LAM

“Cinthia Fernández es candidata a diputada, no me jodas boluda que va a ser candidata a diputada. Dios qué país Argentina. Me dieron el premio a la mejor periodista del año. Bardeen todos giles, Ángel de Brito, Cinthia Fernández chu… un huevo porque me gané un premio, ustedes no se ganaron nada”.