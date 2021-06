MasterChef Celebrity: se conoció la dura sanción para Claudia Fontán por dar comida que se cayó al piso

El programa de MasterChef Celebrity de este miércoles era crucial porque se iba a dar a conocer la sanción para Claudia Fontán, la participante que se le cayó la comida al piso y les dio eso a los jurados.

El jurado tomó la dura decisión que la actriz vaya directamente a todas las galas de eliminación que restan en el certamen.

“El mejor plato de la noche es el de La Gunda. Pero hoy no va a tener estrellas. Ni desde acá hasta que termine esta etapa. Aunque cocine el mejor plato va a tener que seguir cocinando. Ojalá llegue lejos. Así que la estrella de hoy es para María O’Donnell”, expresó uno de los jueces.

El momento en el que claudia fontan PONE LO DEL PISO EN LA TORTA pic.twitter.com/FVqZEuwJs8 — Belén (@mbelenmorana) June 3, 2021

La cocinera muy apenada por la situación expresó al principio del programa: “Es inadmisible lo que hice. No podía creerlo cuando lo vi. Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había hecho. Eso es lo que más me genera más angustia y vergüenza. Disculpen que me ponga así, me late fuerte el corazón”.

A pesar de que en las redes pidieron su expulsión del reality, a la concursante se le dio un guiño de confianza. “Es un plato pensado, tiene buen gusto. La preparación es muy delicada. Puedo ver detrás de este plato a una mujer que estuvo pensando”, elogió Donato haciendo una sutil referencia al escándalo que protagonizó La Gunda.

Acto seguido, Martitegui también destacó como se cumplió el desafío de lograr sabores de la gastronomía belga. “Es espectacular. El cerdo está perfecto”.

El programa midió muchísimo a lo largo del programa y desplazó totalmente a la competencia en la hora de la noche. Le sacó un total de 18 puntos de diferencia a ShowMatch conducido por Marcelo Tinelli.