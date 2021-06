Conocé el verdadero motivo por el cual Luis Miguel se alejó de su hermano menor

En el octavo y último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se revela por qué el cantante se alejó de Sergio Basteri, su hermano menor, cuando era un niño, y lo envió a vivir a los Estados Unidos.

La nueva entrega de la serie de Netflix aborda lo que sucedió luego de la muerte del padre de Luis Miguel, Luis Rey, en diciembre de 1992. Con su madre desaparecida desde el ´88, la abuela paterna se quedó con la tenencia del menor de los hermanos, que apenas tenía ocho años.

El chico y Matilde Sánchez Repiso se instalaron en España. Allí, su tío Mario “Tito” Gallego descubrió el gran talento musical del pequeño e intentó explotarlo en los medios para sacar rédito económico. Al ver esto, Luis Miguel se lo llevó a vivir con él a México.

En el episodio titulado “Historia de un amor”, que se emitió el domingo 30 de mayo, la ficción autorizada por el Sol muestra que Sergio, luego de varios enfrentamientos entre el artista y su abuela por esta cuestión, decide volverse a España con Matilde, que lo había ido a buscar a México.

Sin embargo, antes de viajar se da cuenta de que la mujer le estuvo mintiendo todo este tiempo sobre el paradero de Marcela Basteri, haciéndole llegar cartas falsas, y vuelve con el artista.

Pero una nota en la prensa sobre la desaparición de la mamá de los hermanos Gallego Basteri genera un gran revuelo en los medios y el niño comienza a ser acosado por los paparazzi y por sus compañeros de escuela. Por este motivo, Luis Miguel decide enviarlo a vivir a los Estados Unidos.

En pleno auge de su carrera, el intérprete de “No sé tu” no puede acompañarlo ni tampoco su hermano Alejandro. Es ahí que “El doc” (interpretado por Gabriel Nuncio), mano derecha de Luis Miguel, se ofrece a hacerse cargo y llevarlo con él.

Es real que el Sol de México dejó a su hermano menor bajo la tutela de Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia, que lo crió como si fuese su propio hijo. Sin embargo, la estrella le facilitó dinero y propiedades para poder llevar a cabo esta tarea.

“Yo le pregunté: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero me gustaría mucho llevarlo a Boston’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de…’”, reveló “El doc” Foncerrada en 2018, cuando concedió una entrevista al programa Ventaneando.

Sergio vivió diez años en los Estados Unidos, hasta que cumplió la mayoría de edad. “Todas las vacaciones eran la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara con mis hermanas, que tenían hijos de la edad de él. Era parte de mi familia, un nieto más”, aseveró Foncerrada. Y agregó: “Pasábamos Navidad en Aspen, de ahí nos íbamos a Acapulco y después a Guadalajara, porque el cumpleaños de él es el 12 de enero y lo festejábamos ahí”.

El distanciamiento de Luis Miguel y Sergio

Según contó “El doc”, Sergio quería estudiar Antropología y Luis Miguel se opuso alegando que “los antropólogos no tenían futuro”. El artista quería que su hermano menor estudiara Derecho y el adolescente le hizo caso, y aplicó para la Universidad de Harvard y el Boston College. Sin embargo, Miky insistió en que se formara Inglaterra. “Me dijo que quería comprar una casa allá y que le buscara una universidad”, recordó Foncerrada.

Este episodio trajo las primeras diferencias entre hermanos y el vínculo de Sergio con la pareja del artista de ese momento (que sería Mariah Carey) provocaron el distanciamiento de ambos. “El joven tuvo una situación con una pareja, que fue la que más lo expuso. Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tengamos que estar de acuerdo, pero notábamos que no había cien por ciento de empatía”, indicó el médico.

Ofendido, el cantante le dejó de pasar dinero y le pidió a través de sus empleados que entregara los bienes que le había facilitado para la crianza del chico. En ese entonces, la estrella argumenta que ya no tenía responsabilidad de mantenerlo y educarlo.

Foncerrada siguió con Sergio hasta que éste decidió mudarse a Guadalajara, donde emprendió un proyecto artístico ligado a la música electrónica, al que llama Decathlon. Su primer sencillo, “Car Crash”, se subió a YouTube en 2008 y generó revuelo en México. Sin embargo, poco tiempo después, el clip fue misteriosamente borrado de la plataforma de videos. Aunque luego volvió a circular en las redes.

Sergio se anotó en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara. También probó suerte como chef y, actualmente, se las ingenia para ganarse la vida lejos de los flashes.

La relación con Luis Miguel nunca se recompuso, pero sigue manteniendo contacto con su hermano Alejandro, con quien se lo ve en una foto publicada en Instagram poco tiempo atrás.

El menor de los Gallego Basteri, que hoy tiene 37 años y hace tiempo eligió renunciar al apellido de su padre, opta por un bajo perfil, alejado de la prensa y de las redes sociales públicas.