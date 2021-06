Con 30 kilos menos, Rebel Wilson posteó sus fotos en traje de baño desde la playa

Rebel Wilson viajó a Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, para tomarse unos días de vacaciones junto a un amigo. Desde la playa, la actriz posó en traje de baño y dejó en evidencia su cambio físico tras perder más de 30 kilos.

La comediante, de 41 años, lució un moderno traje de baño enterizo, un sombrero azul y ojotas de Givenchy. “Palm Becheando, creo que ahora quiero mudarme a Florida”, escribió en la red social. El posteo superó los 660.000 “me gusta” y fue comentado por varios famosos que la halagaron con mensajes como “chica hot” o “continúa inspirando”.

En 2020, Melanie Elizabeth Bownds, como es su verdadero nombre, aprovechó el parate en el mundo artístico causado por la pandemia de coronavirus para tomarse “un año saludable”. Adquirió hábitos como el ejercicio físico y se sometió a una dieta.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizá debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de cada uno es diferente y no es una carrera ni una competición”, señaló la australiana a InStyle.

La comediante señaló que se puso como primer objetivo bajar desde los más de 100 kilos que pesaba a 75, y superó esa meta a finales del año pasado. Sin embargo, no abandonó su nuevo estilo de vida.

En enero del año pasado, Rebel había viajado a Miami con Sam Kennedy, el mismo amigo con el cual hoy comparte sus días de playa. En aquella oportunidad, el hombre compartió algunas fotos playeras en sus redes sociales que dejaron en evidencia el antes y después de la actriz.

Desde que se volvió famosa, Rebel se convirtió en una referente para las mujeres de talla grande gracias a sus mensajes sobre la positividad corporal, como el que dio en la película Isn’t It Romantic.

Una vez, contó que tuvo que faltar a un casamiento porque no encontró qué ponerse. “Recuerdo que ni siquiera fui a la boda de una amiga cuando tenía 20 años porque no sabía dónde comprar un vestido de mi talla”, le dijo a Laura Brown de InStyle.

Por este motivo, cuando tuvo oportunidad, la actriz se sumergió en el mercado de la moda y lanzó su línea de ropa y accesorios.

A finales del año pasado, Rebel reflexionó en The Drew Barrymore Show sobre la relación de su sobrepeso con la exigencia laboral. “Viajaba por todo el mundo, viajaba por todas partes y comía una tonelada de azúcar. Creo que lo que sufrí principalmente fue comer debido a mis emociones y para lidiar con el estrés de convertirme en famosa de talla internacional. Hay muchas cosas estresantes que vienen con eso, y supongo que mi forma de lidiar con eso fue comiendo donuts”, afirmó.

Sobre sus nuevos hábitos, dijo: “Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejoren su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga”.