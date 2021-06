"Si es diputada, me voy del país": Gladys Florimonte cargó contra Cinthia Fernández

Este sábado en la Noche de Mirtha, la actriz Gladys Florimonte se refirió a la candidatura de Cinthia Fernández como diputada y sin dar rodeos dijo que era capaz de irse del país si llegara a obtener una banca.

En el medio de la cena, Juana Viale comentó: "Todos los políticos, diputados, senadores tienen que meterse en el mundo de los artistas, y todos los artistas meterse en el mundo de la política. Y María Elena Walsh, ¡Presidenta!", señaló Juana ente risas.

En esta línea, Gladys recordó: "Mirá a Cinthia Fernández, quiere ser diputada". "Sí, quiere ser diputada", asintió la conductora del programa. "Bueno, si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país, así te lo digo. Con eso ya estamos. No, dejémonos de joder… No sé, yo seré senadora", indicó Gladys ironizando sobre el tema.

Cinthia Fernández está dispuesta a meterse de lleno en su carrera en la política luego de ser convocada para candidatearse a diputada por Unite por la Familia y la Vida, mismo espacio con el que Amalia Granata logró ser legisladora de Santa Fe.

Tras anunciar a principios de año que estaba interesada en sumarse a la política, la propuesta formal llegó y se postulará como candidata en las elecciones legislativas de este año.

(Fuente: Exitoína)