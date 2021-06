Picantes declaraciones: Cinthia Fernández le 'pegó' a Matías Defederico donde más le duele

La tensa relación que quedó entre Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la Mañana, y ex el futbolista Matías Defederico sigue dando mucho que hablar.

Ambos decidieron separarse hace un tiempo, pero comparten tres hijas, con todo lo que eso representa. Y en las últimas horas volvieron a la primera plena de la prensa del corazón por una fuerte comparación que hizo Cinthia precisamente en la previa del Día del Padre.

Todo surgió cuando la mediática le pidió a Defederico si podía llevar a sus hijas a la escuela este viernes en la mañana porque a ella se le complicaba por el trabajo, pero el ex jugador le dijo que no. Pero Cinthia se enteró que ese no se debía a que por la noche Matías había quedado con unos amigos a cenar.

Enfurecida Fernández relató lo vivido en el programa que conduce Ángel de Birto y metió el dedo en la llaga cuando aseguró que Martín Baclini, otro de su ex, es "más padre que él" para sus hijas.