Mala entraña: periodista se tentó con el llanto desconsolado del fan de Wanda

Mariano de la Canal es uno de los personajes mediáticos más divertidos de los últimos años. Salió a la luz como el fan de Wanda Nara y en el camino a la fama se transformó en meme de las redes sociales debido a sus accesos de llanto descontrolados. Invitado al programa de entrevistas de Tomás Dente, se quebró en llanto y generó que el periodista se tentara en risas. Avergonzado por reírse, el host tuvo que excusarse de la situación vergonzosa.

Cuando le rompieron las fotos de Wanda Nara, su ídola, Mariano tuvo un momento de llanto que recorrió toda la televisión argentina, siendo motivo de debate en programas de farándula y chimentos. Y cuando fue al piso del programa Vino para vos (Net TV) el mediático tuvo una sorpresa que lo hizo lagrimear nuevamente: un mensaje emotivo de su amigo Sebastián.

"Sos auténtico, sos divertido y por sobre todo, una buena persona. Tenés un corazón enorme y no me faltes nunca, porque mi vida no sería la misma sin vos. Sos la primera persona a la que quiero llamar cuando pasa algo lindo y abrazar cuando pasa algo malo", decía Sebastián en el video que Tomás Dente pidió que saliera al aire. Sorprendido por las bellas palabras, Mariano se largó a llorar y expresó: "Gracias, de verdad, no tenía muchas ganas de llorar, pero sin dudas no puedo no emocionarme con estas palabras".

Fue en ese entonces cuando Dente lanzó una carcajada que descolocó al mediático. "Es raro verlo llorar en serio. Se quebró en serio y te da gracia”, argumentó el presentador. Y continuó: "Sos el que llora en todos lados, pero sé que esta vez es en serio. Me tenté, perdón".

"Te reís de mi dolor, esto lo van a levantar en Bendita", sentenció de la Canal tomándoselo con humor y pidiendo un pañuelo para poder secarse las lagrimas de llanto que le provocó el emotivo mensaje de su amigo Sebastián. Acto seguido, el programa siguió y Dente trató de enmendar la vergonzosa situación que vivió al aire.

En las últimas horas, el coreógrafo y productor teatral Flavio Mendoza comunicó a través de sus redes sociales una triste noticia. Falleció una de sus amigas cercanas, a quien consideraba una hermana puesto que la catalogó como "tía" de su hijo Dionisio.

Mediante Instagram, el protagonista escribió: "Te voy a extrañar mucho amiga, hermosa persona, generosa. Dionisio perdió una tía, pero el cielo ganó un ángel y sé que desde el cielo nos vas a cuidar. Hasta que nos volvamos a encontrar, te amo". Adjuntando una imagen junto a la persona fallecida y a su hijo Dionisio, Flavio Mendoza dejó claro que está atravesando un difícil momento del cual le costará recuperarse.