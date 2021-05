Lo mandó al frente: Andrea Rincón confesó que un conocido conductor la quiso seducir

Andrea Rincón y Juan Marconi estuvieron como invitados a Pasapalabra, ciclo que conduce Iván de Pineda por Telefé. Y protagonizaron un insólito y divertido momento. Frente a frente, la actriz contó que el reconocido conductor intentó conquistarla.

“Una cosa es la estrategia y otra es la trampa. Nosotros no nos vemos reflejados en ese juego”, dijo Marconi en referencia a la consigna. Fue en ese entonces cuando la exparticipante de MasterChef Celebrity 2 disparó: “Yo conozco bien a mi vecino y mi vecino es bastante tramposo”.

“No me gusta eso. Con Andrea la única situación de trampa no fue de mi parte”, se defendió el periodista, incómodo. Mientras que Andrea recordó: “Un día me manda un mensaje y me empieza a chamullar. Fue hace 6 o 7 años. Le digo a mi amiga: ‘¿Conocés a este pibe?’. Y me dice: ‘Es el mismo que me está mandando mensajes a mí’. ¡Me muero!”, agregó Rincón ante la sorpresa de los demás invitados.

Y recordó: “Ahí es cuando mi amiga le manda una foto conmigo. ‘¿Sabés con quién estoy acá?’, le puso y yo aparecía saludándolo con la mano. ¡Este se quería cortar los huev...s!”.