Alex Caniggia y Martitegui se sacaron chispas en MasterChef por los pastelitos: mirá el tenso momento

En MasterChef Celebrity conmemoraron la Revolución de Mayo y en este sentido los participantes tuvieron que preparar sus mejores pastelitos para sorprender al jurado.

Hubo varios famosos que tuvieron complicaciones cuando prepararon el plato dulce característico del país. Y hubo uno en particular que enfureció a los chefs por su falta de atención y dedicación a la receta.

El siempre polémico Alex Caniggia presentó sus pastelitos de membrillo con chocolate, miel, nueces y canela, los cuales no tenían la forma correspondiente. Esto molestó al jurado.

Germán Martitegui fue el más duro con su devolución al negarse a probarlos: “¿Te acordás que ayer te felicité y te dije que ojalá que prevalezca la modestia y la inteligencia? Perdón a los televidentes pero yo no voy a comer esto”.

“No lo voy a probar porque esto no es un pastelito, no tiene la forma y ya sé que está mal”, dijo el chef e invitó al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia a degustar su creación. Y el mediático no solo probó su plato sino que también lo halagó: “¿Puedo irme? ¡Es una delicia!”.

Mientras ocurría el tenso cruce entre Alex y Germán, Santiago del Moro opinó sin filtro: “Muy pocas veces pasó en este certamen que un jurado no pruebe un plato y eso es muy malo, Alex”.

(Fuente: Diario Show)