Maru Botana se grabó chupando hielo, llovieron los memes y ella habló: ¡mirá qué dijo!

Estando de vacaciones en Mendoza, la reconocida cocinera Maru Botana se hizo viral en las redes sociales luego de que compartió un insólito video en el que aparecía chupando hielo, de una forma muy particular, y que luego de unos minutos borró.

El lugar elegido, las montañas de Uspallata, en Luján de Cuyo. Ella, entre risas, expresa su felicidad: "Mmm, mirá que rica la heladita. Mmm, está buenísima. Mmm”.

Pero tras la viralización de las imágenes, fue la misma Maru Botana que explicó las condiciones en las que sé filmó y reveló que no fue ella quien lo eliminó de las redes: “¡Me causa mucha risa! No lo borré yo. Lo borró uno de los chicos que me manejan las redes sociales y se asustó. Yo por eso lo subí. Porque me parecía muy gracioso. Yo no lo borré".

(Fuente: Diario Show)