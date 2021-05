El video más visto de Youtube se eliminará y se venderá como NFT: ¡miralo antes de que lo saquen!

"Charlie bit my finger" ("Charlie me ha mordido el dedo", en inglés), el vídeo viral más visto de la historia de YouTube, desaparecerá el próximo 23 de mayo de este 2021 de la plataforma de Google después de que sus propietarios hayan anunciado que van a subastarlo y a venderlo mediante el formato NFT.

NFT, siglas de token no fungible, es una tecnología basada en "blockchain", que garantiza la autenticidad de un archivo digital como una obra de arte, así como deja en claro a quién pertenece el mismo. Publicada hace 14 años, esta filmación de apenas 56 segundos muestra a dos hermanos de tres y un año de edad, Harry y Charlie, en el instante en el que el pequeño muerde en dos ocasiones -cada vez más fuerte- el dedo del mayor.

Aunque originalmente se subió para que lo vieran solamente los familiares de los nenes, tuvo un éxito casi inmediato, impresionante e inesperado, por lo que sus creadores insisten con que se trata de la grabación de este tipo con la mayor cantidad de visitas desde aquella época. Sin embargo, el 23 del presente mes se borrará de YouTube de forma definitiva, como ha anunciado ahora en su página web la familia Davies-Carr, a la que pertenecen Harry y Charlie, que actualmente tienen 17 y 15 años respectivamente.

De hecho, se llevará a cabo un día después de que este se subaste el 22 de mayo a las 11 horas de Argentina. En esa jornada se cumplirán precisamente los 14 años desde su posteo, en 2007. El comprador pasará a ser el único dueño del mismo y, además, tendrá la oportunidad de generar uno nuevo a modo de parodia con la participación de los mismos "actores", ya adolescentes.

Recientemente, se ha utilizado el formato NFT para vender por 69 millones de euros una obra de arte digital del artista Beeple, mientras que el estudio de videojuegos japonés SEGA ha anunciado que expenderá en el mismo sentido las imágenes y la banda sonora de sus grandes clásicos. En otras ocasiones han sido también posteos virales y memes los protagonistas de impactantes NFT, como fueron los casos de "Disaster Girl" -vendido por 500.000 dólares- y de "Nyan Cat", por 600.000.

Los videos más vistos de la historia de YouTube

Canción "Despacito" de Luis Fonsi, publicado el 4 de agosto de 2017: 7350 millones de reproducciones.

Tema "See You Again (Hasta luego)" de Wiz Khalifa, subido el 10 de julio de 2017: 5100 millones de visitas.

Canción "Gangnam Style" de officialpsy, publicado el 24 de noviembre de 2012: 4063 millones de vistas.