Karina Jelinek preocupó a sus fans con un misterioso tuit: mirá qué escribió

El jueves por la noche, Karina Jelinek sorprendió a todos en las redes cuando publicó un mensaje que generó preocupación en sus seguidores.

Se trató de un extraño y poco claro tuit que parecía ser un mensaje de ayuda o advertencia.

"¡Buenas noches! ¿Les cuento algo por si me pasa algo? ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!", escribió, enigmática el jueves, pasadas las 23.

Inmediatamente recibió cientos de reacciones, y muchos seguidores, entre ellos el periodista Pablo Costas, que, como muchos otros, le preguntó cómo se encontraba y temieron que se encontrara en peligro.

"Kari, no se entiende si es un pedido de ayuda o un descargo", dijo otra usuaria, mientras que un hombre reparó en que se la notaba nerviosa.

El viernes al mediodía, tras recibir llamadas, mensajes a su celular y redes en donde todos ofrecían su ayuda o consultaban qué había sucedido, finalmente Jelinek borró el mensaje inicial y escribió otro.

"Estoy bien ángeles, discúlpenme y gracias por sus mensajes", cerró sin aclarar qué ocurrió. De todas formas, se sospecha que todo se debió a una mujer que la acosó, aunque no se determinó si fue virtualmente.