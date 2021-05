Tremenda `chicana´ de Santiago del Moro para Fede Bal en MasterChef

Carmen Barbieri sufrió una larga internación a causas del coronavirus, pero más tarde se sumó a MasterChef Celebrity hace algunas semanas. A pesar de las secuelas que le dejó el Covid-19, la humorista sigue firme en plena competencia.

Este martes por la noche le tocó cocinar una preparación vegetariana con una gran variedad de verduras. Sin embargo, antes de presentar su plato la humorista conversó con Santiago del Moro sobre su presente, su vida y brindó algunos detalles más.

"¿Te imaginabas hasta a altura de tu vida, después de todo lo que viviste, acá en el certamen de la familia argentina?", le preguntó el conductor. Carmen contestó sincera: "No me lo imaginaba y cuando me convocaron se me truncó. Pero estoy feliz, muy feliz (de estar)".

¿Y tu crítico número uno es Fede (Bal)?", indagó Del Moro. "Sí, es terrible. Me dice 'no estás en casa'", respondió. Pero más allá del pícaro comentario, Santiago quiso reflexionar sobre el rol que ocupó su hijo en los complicados momentos que le tocó pasar antes de incorporarse al certamen: "Viste que en un momento los hijos pasamos a ser los padres de nuestros viejos".

“Pasó a ser un gran padre, ojalá me de un nietito muy pronto. Si, sueño... pero está en él. Por ahora tiene otros planes".

Entre risas, le comentó: "Muchos planes tiene Fede, lo que le sobra a Fede son planes. ¡Y los fines de semana ni te cuento!", disparó en relación a las fiestas que le trajo más de un dolor de cabeza al actor. "Cuando pase toda la peste, vamos a ir todos a la pileta", agregó con humor. Mientras que Carmen cerró: "Pero una cosa bien familiar te pido".

Ente ida y vuelta resultó muy gracioso, pero a la vez le recordó a la cómica que su hijo no paso uno de los mejores momentos al tener que hacerse cargo de los cuidados de su mamá y sobre todo, la gran fiesta que dio en su casa que desembocó en números contagios por coronavirus.