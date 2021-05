¡Qué crisis!: La China Suárez salió a responder por los rumores de separación

Una vez más los rumores de separación invaden la pareja de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Otra vez se instaló con mucha fuerza la posibilidad de una crisis irremediable, que habría desatado el distanciamiento entre los dos actores por un viaje de él a su país de nacimiento.

Sobre todo, el círculo cercano fue quien filtró los primeros datos, y los primeros indicios que los propios protagonistas desperdigaron en las redes sociales alimentaron la teoría de que ya no estaban juntos.

El viaje de la China a Miami sola, apenas acompañada de sus hijos Magnolia y Amancio, en el que nunca aportó una mención a su novio en ninguna historia siquiera aumentó la preocupación de todos sus fans.

O la atípica manera en que Vicuña comunicó que regresó a Argentina, tras dos meses en el país trasandino. Al aterrizar, el actor posteó una foto con sus tres hijos varones, los que tuvo con Pampita. En un largo periodo, ambos componentes de la pareja optaron por no publicar nada amoroso si de la pareja o el reencuentro.

Lo cierto es que ella regresó en la madrugada del domingo desde Estados Unidos y habló con Intrusos, el programa de chimentos por excelencia. Ahí tomó una postura llamativa, en primera instancia al acceder fácilmente al diálogo y luego al referirse a todo este tema con mucha calma.

En dicha entrevista, Suárez desmintió la información de una ruptura amorosa y justificó todos los comentarios que circulan por als redes y algunos portales:

“No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro pero era un viaje que tenía programado de antes. Me enfermé, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo”.