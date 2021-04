Morla aseguró que a Verónica Ojeda, Dalma y Giannina Maradona las unió un terrible motivo

Después de muchas idas y vueltas, Matías Morla, ex abogado de Diego Armando Maradona, rompió el silencio y le 'pegó' duro a las hijas del Pelusa y Claudia Villafañe y también a algunas personas más de su entorno.

Fue el el estreno de 'TV Nostra', el nuevo programa de Jorge Rial, donde el letrado decidió contar su versión de los hechos.

"A Ojeda, Dalma y Gianinna las unió el odio. La relación de Dalma con Diego era tensa. Solo llamaba para pedir plata en su cuenta. A Gianinna la considero menos violenta y con más capacidad intelectual que Dalma pero estoy cansado de sus calumnias. Jana se dejaba engañar por Dalma y Gianinna", precisó el letrado en 'TV Nostra'.

Además, Morla habló de Claudia Villafañe y de la famosa marca Maradona: "Villafañe en el año 2001, ya inscribió la marca Diego Armando Maradona. Si no la hizo trabajar, no es problema mío. Ellas están indignadas por una marca que ya tienen. Lo que pasa es que ellas no la tienen porque la marca no es Coc* Col*. Vos tenés que ir, vender, hablar…La relación que yo tengo de años de trabajo con las distintas personas es lo que ellas quieren", manifestó el polémico abogado.

“Diego dijo: ‘La marca, cuidame a mis hermanas, la imagen, cuidame los herederos’. Está todo firmado, sellado, ante escribano público. Ahora, la pregunta es: ¿vamos a hacer lo que queremos o vamos a hacer lo que Diego quería? Si querés hacer lo que Diego quería, Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para esconder como estamos acostumbrados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que esconder», agregó Morla sobre la famosa marca Maradona.

Por último, el letrado desmintió estar recibiendo una condena social por la muerte del Diez: "El Twitter no es la realidad de lo que pasa porque si fuera por el Twitter yo estaría detenido ahora, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían decapitadas en la Plaza de Mayo. Indudablemente, acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con los problemas que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que nunca aparecieron en la televisión y ahora creen que son Johnny Depp", sentenció en América TV.