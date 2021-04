Confirmado: importante conductora de TV confirmó que tiene coronavirus

Durante el día de ayer, la querida y reconocida Florencia Peña, confirmó en sus redes sociales que dio positivo de coronavirus y que se encontraba transitando la enfermedad junto a sus hijos y pareja en su casa del Tigre.

“Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid”.

Así comenzó su corto pero claro mensaje hacia sus fans en Twitter, donde explicó los motivos de su ausencia para esta semana que comienza en “Flor de Equipo” el programa que conduce y del cual es productora también en el canal de las tres pelotas.

“Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos”.

Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos. uD83DuDE4F — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 25, 2021

Esto último despertó la polémica, sobre todo porque tan solo unos días atrás, la propia Flor confesó que no mandaría a sus hijos a la escuela por miedo a los contagios y, contrajo el virus de igual forma en las últimas horas, lo cual es completamente involuntario ya que nadie quiere enfermarse, pero no se lo perdonaron.

Algunos hicieron alusión a este mensaje publicado por ella mima días atrás y la acusaron de inconsistente ya que, probablemente, se contagió en su lugar de trabajo lo cual muchos criticaron ya que no se trata de un “trabajo esencial”, según las medidas del Gobierno y el Ministerio de Salud de la Nación.

Cabe destacar que no solo fueron críticas para la celebrity, sino que también recibió miles de mensajes de apoyo y deseos de buena energía por una pronta recuperación en el mismo mensaje donde contaba de su enfermedad.