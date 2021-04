Terrible declaración de Cinthia Fernández a Defederico: ¡mirá de qué lo acusó!

A tres años de separarse de Matías Defederico, Cinthia Fernández lanzó un gravísima denuncia que lo involucra en un episodio de violencia contra una menor, puntualmente una de las hijas que tuvo la pareja. "Le pegó a mi hija en la cabeza", reveló la panelista, profundizando en la pesadilla que le tocó atravesar.

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), Fernández habló sobre su relación con el exfutbolista Matías Defederico, a quien tiempo atrás lo denunció por haber ejercido contra ella violencia de género. Recordemos que la pareja estuvo junta durante siete años y medio, y fruto de la relación nacieron Charis, Bella y Francesca. Al rememorar los episodios de violencia que sufrió en 2016, cuando aún vivía en Chile con su ex, se animó a confesar que una de las peleas terminó con una de sus hijas golpeada.

"El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida", comentó Cinthia, horrorizando a los comensales y a Juana Viale, quien solo atinó a decir: "¿Y le pegó a ella?". Asintiendo, la panelista detalló cómo fue la cruda situación: "Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies'".

Con mucho dolor por lo relatado, Cinthia Fernández agregó: "Ese día agarré a mis tres hijas. El golpe fue en la cabeza. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Gracias a Dios eclosionó para afuera. Fue una inflamación muy grande. Era muy impresionante ver eso. De hecho, tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar super delicado".

"En la clínica me hicieron mil preguntas. Me dijeron '¿qué le pasó?'. Y él estaba, y dijo ‘se cayó y se dio contra una columna’. Él me controlaba todo. Era desesperante", finalizó Cinthia, con mucho dolor.

La respuesta de Defederico: "Hasta hoy guardé silencio"

Tras la denuncia pública, Matías Defederico publicó un indignado descargo en su cuenta de Instagram y explicó: "Hasta hoy guardé silencio pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ellas, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales".

"Quien me amenazó constantemente hacerme mier.. fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia contra ella ni contra otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y ella sobre todas las cosas por nuestras hijas...", cerró.