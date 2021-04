El bombazo del 'Polaco' que reventó las redes: "Quiero contarles que..."

Lo que resta del 2021 se viene con mucho trabajo para el Polaco o al menos eso es lo que se desprende del bombazo que tiró en sus redes.

El cantante días atrás dejó en claro que participará de una ficción en PolKa y ahora confirmó su participación de otro proyecto que dará que hablar.

Durante las últimas semanas, se especuló mucho sobre la participación de El Polaco en el nuevo reality de Marcelo Tinelli, en donde aparentemente competirá nuevamente junto a Barby Silenzi. Es por ello que, finalmente, el cantante confirmó la noticia que sus seguidores esperaban con una foto en la que se lo ve junto al contrato de La Academia 2021.

En relación a ello, a través de su cuenta de Instagram El Polaco expresó: "¡¡¡Quiero contarles que voy a ser parte de La Academia 2021!!! Gracias Marcelo Tinelli por confiar nuevamente en mí y en mi equipo. Barby Silenzi, Quique Pérez. Me hace muy feliz volver a estar en tu familia que tanto me dio y tanto quiero. El Chato Prada, Fede Hoppe, gracias".

Como consecuencia, en cuestión de segundos, El Polaco recibió decenas de mensajes de apoyo de sus fans, quienes le manifestaron: "Me siento muy feliz por vos Pola querido. Te quiero mucho, ¡lo sabes! Sos un gran guerrero hermano. ¡Fuerte abrazo y todo el éxito como siempre!", "Te amo, con ese equipo me hacés volver al 2016", "Vamos por esa revancha del 2016".

Sin embargo, El Polaco no solo anunció su regreso a la pista de baile, sino que reveló que será por primera vez protagonista de una ficción de Polka. Con respecto a ello, el cantante declaró: "Hace 16 años atrás cuando arrancaba mi sueño de cantar y llevarle alegría a la gente, que me conozcan, poder recorrer ciudades, provincias y otros países con mi música, jamás imaginaría que después de tanto lucharla, después de pasar por un montón de cosas, estaría firmando en este día uno de mis sueños que me faltaban cumplir".