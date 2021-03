La tremenda confesión de Cinthia Fernández sobre su ex marido: "Nunca lo dije, fue muy feo..."

La réplica de Cinthia Fernández a Matías Defederico, quien el lunes había roto el silencio en Intrusos para afirmar que no tiene "algo por lo cual pedirle disculpas", terminó con una crisis de llanto y un muy grave acusación de violencia física por parte de la panelista.

Cinthia Fernández comenzó a recordar tormentosos momentos que vivió en la relación con su ex, entre los que reveló que vivió episodios de violencia física. Si bien la modelo primero quiso reservarse y no contar abiertamente su historia, sobre el final se terminó quebrando en llanto y relatando aún más el calvario que le tocó vivir no solo a ella, sino también a sus hijas.

Mientras contaba que Defederico le dijo en una discusión que "le iba a tener que explicar a sus hijas el día de mañana por qué su madre era tan trola". Al escuchar este descargo, Nancy Duré le remarcó: "Eso es violencia psicológica Cinthia, lo sabías". A lo que Cinthia Fernández, conmocionada respondió: "Sí, y no es la única violencia".

"Es en el terreno en el que no quiere entrar Cinthia y está bien. Conozco la historia y no quiere entrar de fondo porque la verdad una parte de lo que vivió es feísimo. Es feo para hacerlo público por las nenas, no por él", continuó Ángel De Brito al escuchar lo que estaba contando la angelita.

Después de comenzar a destapar de a poco lo que sucedió años atrás, Cinthia remarcó que todo comenzó en Chile y que, a partir de allí, vivió momentos de violencia. "No sabía cómo separarme. Yo me vine de Ecuador antes, ya ahí estaba todo mal. Fue muy feo". Yanina Latorre le preguntó al escucharla si se refería a "maltrato", a lo que De Brito, conociendo la historia agregó: "Maltrato físico, sí, pero dejalo ahí".

"Lo que pasó fue muy feo, y están las entradas mías al hospital. Nunca lo dije. Y hace años pasaron", resaltó Cinthia Fernández sobre lo que vivió con Defederico. A lo que De Brito remarcó: "Están las pruebas de cuando te fuiste a atender".

El testimonio de Cinthia Fernández

Después de animarse a contar por primera vez la situación de violencia que sufrió, Cinthia Fernández se quebró en llanto al aire en LAM. "Me liberé con un montón de cosas, y la pasé mal. Estuve muchos años", agregó Cinthia luego del corte. Sin embargo, mientras comenzaba a recordar lo que sucedió, volvió a largarse a llorar y comenzó a contar: "Yo me fui a Chile, a Arica, que hay un solo hospital, que pueden saber que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas".

"Y no saben lo que fue. No saben lo que fue realmente, y estuve sola ahí. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo", agregó muy angustiada. "Yo lo amenazaba con contar esto, y no lo conté. Tengo fotos, de todo", concluyó. Luego, Ángel De Brito le pidió que frene y que tome agua, para recomponerse de lo que revivió al aire.