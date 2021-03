Mirá qué tiene que pasar para que Mirtha Legrand vuelva a la televisión

En medio de la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand decidió alejarse de los medios de comunicación ya que decidió no exponerse al virus por su larga edad. Por eso desde el 2020 su nieta Juana Viale se hace cargo de la conducción de sus clásicos programas.

Este fin de semana, la actriz debutó en una nueva temporada de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand", pero la diva brilló por su ausencia. El regreso de La Chiqui a la televisión es de las más esperadas pero por ahora se hará desear un poco más.

En comunicación con Crónica, Mirtha anunció que hasta que no le apliquen la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 no piensa regresar a la pantalla chica.

Según detalló Lío Pecoraro, la madre de Marcela Tinayre está a la espera de que transcurran los 21 días para volver a ser citada por el personal médico para ser inoculada por segunda vez y disminuir casi por completo el riesgo de contagio de coronavirus, ya que por sus 94 años es una persona de riesgo.

"No no, hasta que no me apliquen la segunda vacuna no voy a la televisión. Estoy esperando a que me apliquen la segunda vacuna. Han llegado muchas dosis pero no alcanzan y yo no estaba entre los primero vacunados", lamentó Legrand en un audio transmitido en el programa.

La legendaria conductora recibió la primera dosis el pasado 11 de marzo luego de respetar los mecanismos para la inscripción y compartió su emoción por las redes sociales. "Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad", aseguró entonces.