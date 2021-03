Florencia Peña se calentó y se despachó con todo: "No me rompan..."

Florencia Peña no tiene pelos en la lengua y si hay algo que la molesta lo dice directamente, como ocurrió en las últimas horas.

La conductora fue destinataria de varias críticas por aparecer en un video manejando y cantando, pero no se quedó callada.

Tras ser consultada por 'Implacables', Peña dijo: "Yo canto cuando voy en el auto, cuatro personas había adentro. Ustedes no sé si ven mis historias a la mañana, ¿y qué? ¿eso no les molestó, pero les molestó este video? Es lo mismo. Una situación, además en la que yo estaba manejando y nos subimos porque lo que yo venía cantando, venía muy despacio y un pibe me tiró el auto, casi me mata. Ni siquiera fue una mala maniobra mía".

"No hagamos de esto una pelo***", lanzó filosa y, argumentó que “fue un tweet que lo levantaron” de una ONG, cuyo cometido es prevenir accidentes. Sobre los juicios que se emitieron sobre ella, en los que muchos expusieron que debería utilizar su popularidad para generar conciencia, Flor Peña se mostró ofendida: “¿Para concientizar qué? Si no hice nada malo, ¿o ahora nadie canta cuando maneja?”.

Lejos de quedarse ahí, la mediática enfatizó algunos puntos que, según su parecer, pasaron inadvertidos: “Tenía el cinturón de seguridad puesto abajo, por una cuestión de que no quería que se me arrugue esto (señaló su atuendo). Nada que aclarar. Yo no estaba utilizando el celular, me estaban grabando. Lo tenía a Renzo, que es el que maneja las redes, grabándome al lado. No me rompan las pe***».

Antes de terminar su discurso, la actriz aclaró: “Yo no soy una mina que voy por la vida haciendo cosas raras con el auto. No sé por qué a alguien se le ocurrió levantar este video. Porque todas las mañanas yo me levanto y hago historias cantando mientras manejo. Además, no conozco una sola persona que no lo haga”. ¿Terminará el tema de su manejo o sus haters seguirán arremetiendo contra ella?