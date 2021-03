La tremenda declaración de Alex Caniggia sobre Vicky Xipolitakis: "Para empezar es..."

Alex Caniggia tiene una lengua filosa y no hay quien se salve cuando se le ocurre dar versión sobre determinado hecho.

En esta oportunidad fue Vicky Xipolitakis la que cayó en la redada y el hermano de Charlotte no se guardó nada.

Hace tres años, Caniggia protagonizó un singular video musical que se tituló “Barats”. Desde ese momento, causó polémica con la palabra, ya que muchos lo interpretaron con una connotación negativa y despectiva hacia las personas de bajos recursos. Por mucho tiempo, el cantante continuó diciéndolo en filmaciones, posteos e historias de Instagram. Cuando entró como participante en el certamen de cocina la utilizó para referirse a sus rivales.

En el ciclo se volvió a tratar el tema del significado de “Barats”. Marley felicitó a Alex Caniggia por su desempeño para superar los desafíos del programa y le preguntó, sin dar vueltas, qué significa ser un barat. “Vendría a ser una persona envidiosa”, declaró la celebridad. El conductor quiso saber si se refiere así a los usuarios de Twitter. “La verdad es que no uso Twitter, me lo usa la gente que trabaja conmigo. ¡¿Mirá si voy a usar Twitter yo?! Uso a veces Instagram, pero tranquilo. No soy muy fan de las redes”, aclaró el famoso.

Analizando las palabras de su invitado, Marley cuestionó al entrevistado si Vicky Xipolitakis era una barat. “¡No! Ella para empezar es rubia. Si sos rubia es como que subís de nivel. Siempre tincha, nunca intincha”, lanzó el hijo de Mariana Nannis. Como expresó el propio Alex, el concursante utiliza más lnstagram para postear su contenido. Hace poco, lanzó un demoledor mensaje para sus oponentes de “MasterChef”.

“En ‘MasterChef’, de uno en uno, voy a ir eliminando. NO TENEMOS RIVAL”, expuso en una de sus historias, junto con una filmación donde aparece acompañado. De hecho, en uno de los últimos programas expresó: “Son mis panas, pero son mis rivales y yo quiero ganar”. Focalizado en su objetivo, protagoniza diferentes mensajes directos para sus compañeros del concurso.