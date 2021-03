Cinthia Fernández tildó a sus propias hijas de "buenas mecheras"

Tras la viralización de una foto de Luciana Salazar en el supermercado junto a su empleada doméstica, desde Los ángeles de la mañana, programa conducido por Ángel de Brito, debatieron acerca de la misma y, en ese ida y vuelta, Cinthia Fernández dijo algo que sorprendió a todos.

Fue cuando el conductor le consultó si ella hacía las compras en su casa y, al responder que "se encarga de todo en su casa", habló sobre las veces que lleva a sus tres hijas al supermercado. Y, ahí, fue cuando contó lo que hizo estallar las redes sociales.

"Han afanado jugueterías, lo tengo que decir. No me he dado cuenta. Afanan cosas carísimas. Afanan bien. Son buenas mecheras",