El dramático relato de Tamara Pettinato tras la internación psiquiátrica de su hermano Felipe

“Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”

Y agregó en entrevista con el medio de espectáculos Paparazzi: “Estamos bien, llevándola como podemos. En eso estamos. Ya está todo mejor. No voy a dar detalles de su problema de salud. No hay nada que decir porque no vamos a contar el día a día. Lo que se supo fue por la policía. Es una pena que den datos, dirección y todo. Nosotros no vamos a hacer un show de esto. Es nuestra vida privada”.

Más tarde, Tamara Pettinato habló con Elizabeth Vernacci en su programa de 'La negra pop' y amplió su reclamo: “Quieren detalles de lo que pasó con mi hermano, pero ya lo contó la policía. Ayer, en el programa de Ángel de Brito, le escribieron a mi hermano que está internado. No hay límites. Se aprovechan de un paciente psiquiátrico”, dijo muy enojada.

Sobre los episodios que ha atravesado su hermano cada tanto y el tratamiento que recibe, Tamara se lamentó: “Es muy difícil lograr algo. Todavía no lo logramos. En las prepagas no hacen internaciones largas y al mes te lo devuelven”.