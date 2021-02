La insólita confesión de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini: "Le uso la..."

Cinthia Fernández volvió este jueves a quedarse con parte del protagonismo en Los Ángeles de la Mañana.

La panelista del ciclo que conduce Ángel De Brito fue indagada por sus compañeras y terminó confesando una situación insólita con Martín Baclini.

"¿Vos te reconciliaste con Baclini?", comenzó expresando el conductor de El Trece. "No, me preguntaron hoy. Te juro que no. De hecho me sorprendieron las declaraciones que hizo ayer. Si es algo que él me habia dicho en privado hace un mes", se sinceró diciendo la mamá de Bella, Charis y Francesca ante un coro de panelistas que dudaban de todo lo que ella estaba manifestando al aire. "Me dijeron que estuviste en el departamento", prosiguió contando Ángel.

"No, vos sabés que no. Vos sabés que yo te lo digo si cuando voy al departamento y se lo usurpo te lo digo. Aparte lo muestro cuando se lo usurpo. Te juro que no", agregó Fernández sobre el tema. "¿Volverías a tener una noche de sexo con él?", indagó Pía Shaw intentando entender los motivos que llevaron a Baclini a hacer públicos sus sentimientos luego de tanto tiempo separados. "No, ahora no… Igual si volviera sería por una noche de sexo porque tengo ganas. Mejor bueno conocido que malo por conocer", aseguró la ex de Matías Defederico.

"Mirá yo hablé con alguien del edificio. No voy a dar nombre ni nada y me dijo que te vio entrar en varias oportunidades al departamento de Baclini a lo largo de este tiempo. Y no precisamente a robar, sino a pasar el día", lanzó sin filtro Mariana Brey a su colega. "Voy a decir algo, le uso la cochera porque no hay lugar para estacionar ahí", confesó entre risas.

"Le puse: siempre estás presente. Sos, fuiste y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida. Mi primer amor que no olvido. Y por mi pu…costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia, tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo. Y seis corazones, que tienen un significado también. Cinthia, yo, las tres nenas y si algún día soñábamos con tener un hijo, ese era el sexto corazón. Es demasiado todo esto, pero así se dio", manifestaba la carta del empresario para la bailarina, la cual compartió en el programa de Tomás Dente.