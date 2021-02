Mirtha Legrand habló tras su cumpleaños: Macri la llamó y Alberto…

Tras pasar un muy difícil 2020 por la muerte de su entrañable hermana Goldie, Mirtha Legrand celebró este martes sus 94 años junto a sus seres queridos en Barrio Parque, más precisamente en la casa de su hija Marcela Tinayre, mamá de Juanita Viale.

Tal y como pasa cada año, las cámaras y los periodistas esperan muy ansiosos a la diva en la puerta de la propiedad. Al bajar de su lujoso vehículo, La Chiqui brindó llamativas declaraciones a aquellos que estaban presentes en el lugar.

Por un lado, reveló que la semana que viene ya se dará la vacuna contra el coronavirus y que regresará a la televisión dos domingos por mes, mientras que Juanita Viale continuará acompañando a su abuela en la transmisión de su histórico programa.

Además, al ser consultada en el programa LAM por los llamados que recibió en su día, Mirtha contó polémica: "Me llamó Macri. Alberto no me llamó". Sin pelos en la lengua, la conductora reconoció que el expresidente se comunicó con ella en su cumpleaños y que el actual mandatario no la saludó ni por mensajitos.

¿"palito para el rancho" y tremenda indirecta para el actual presidente?