Aunque la intentaron ocultar: salió a la luz 'la foto' entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui

Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui fueron unos de los grandes protagonistas de la primera edición de Masterchef Celebrity.

Precisamente ellos dos se robaron todas las miradas en las últimas horas al aparecer una imagen muy particular de ambos.

Antes de debutar en la conducción, Vicky jugó al 'Desafío Celular'. Le preguntaron cuál era la última foto de su galería y su última búsqueda en Google. Además, quisieron saber qué decía el último mensaje que había recibido en Instagram. La griega contó que el último mensaje que había recibido venía de parte de una cuenta de fans de 'MasterChef Celebrity'.

"Me piden la foto que me sacó Donato (De Santis) con Germán (Martitegui). La tiene Donato. Pero creo que Germán no la quiere mostrar. Germán no lo deja", confesó Vicky en ese momento. Donato había publicado una foto de Vicky y Germán en su cuenta de Twitter. En la imagen, ambos se saludaban por la final de la competencia de cocina.

Horas después, la foto desapareció. Pero Vicky volvió a publicarla en sus redes. Hoy se descubrió que la imagen que Germán quería ocultar no era esta, sino la que seguía en la secuencia de imágenes que tomó Donato. En la nueva foto, Vicky y Germán se abrazan. Y la compartió el mismo Martitegui. Esto fue lo que escribió el chef en su cuenta de Twitter.

"Hoy 22:30 IMPERDIBLE: ‘Masterchef Celebrity', ¡una nueva aventura! Y como un plus acá está la foto más pedida del 2020 sacada por ‘el paparazzi’ Donato. @Donatodesantis @MasterChefAR @VXipolitakisOK #masterchefargentina", escribió el jurado. En menos de una hora, recaudó más de dos mil likes y varios retweets. Los fans de la pareja se volvieron locos.