La picante declaración de Barby Silenzi sobre el Polaco: "A mí no me..."

Las rupturas suelen generar varias polémicas y más cuando se trata de personas que son reconocidas en el mundo del espectáculo y la música.

Eso es justamente lo que provocó la separación de Barby Silenzi y el Polaco, y que se vio incrementado por unas declaraciones de la bailarina.

Hace unos días, Barby participó de Los Ángeles de la Mañana, en donde reveló todos los detalles acerca de su separación con El Polaco. Sin embargo, en un momento, la bailarina dejó a todos sin palabras con una insólita reflexión. En ese sentido, la mediática comenzó diciendo: "Nosotros nos separamos el jueves que él se fue de viaje y él ya se fue separado".

A continuación, Silenzi se lamentó por las fotos que aparecieron de El Polaco con otra mujer: "Obviamente me dolió todo lo que pasó, lo que se vio, pero no es que fue ese el motivo». En esa misma línea, la bailarina habló sobre los audios que se viralizaron, en los cuales Fede Bal invitaba al cantante a una fiesta, a la que luego él asistió. Por lo tanto, Ángel de Brito quiso saber: «¿El vuelve de la fiesta de quien sea y te dice: ‘Mirá, estuve con esta’?".

Por lo que, rápidamente, Barby aseguró: "¡No!". "¿El Polaco nunca te blanquea los cuernos?», insistió el conductor de LAM y, en ese momento, la bailarina disparó: "A mí no me hizo cornuda. Estoy segura de eso". A pesar de que las panelistas no creyeron que el cantante no le haya sido infiel, Cinthia Fernández lanzó filosa: "A mí me dijeron que el conflicto mayor es Valeria Aquino".

En esa misma línea, Cinthia se explayó: "Valeria se habría separado de su pareja porque su mejor amiga se quedó con su novio. Entonces, estaría beboteando a El Polaco y eso produjo muchos celos". Sin embargo, Barby lo negó: "No, en esa historia hay cosas que sí y cosas que no. Ella puede querer meterse o no, pero no tiene nada que ver en nuestra relación".