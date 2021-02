¡Más picante que nunca!: Dani La Chepi expuso a Alex Caniggia en sus redes

Si la primera edición de MasterChef Celebrity generó polémica por distintos enfrentamientos, la segunda parte promete mucho más.

O al menos es lo que se logra deducir tras conocer un video en la que Dani La Chepi acusa a Alex Caniggia de hablar alemán de una manera muy particular.

En el video compartido desde el Instagram de la influencer, se lo puede observar a Alex manteniendo un conversación telefónica en otro idioma, más precisamente en alemán. Chepi se mostró asombrada y a la vez indignada con el gesto del mediático, por lo que expresó: "¿Qué te hacés el que sabe hablar en otros idiomas?". "¿Qué alemán barat? Ovejero Alemán", declaró en modo de burla.

Vale recordar que no es la primera vez que La Chepi enfrenta a Alex. En la tarde del lunes, la cantante compartió un video de una charla que tuvo con el hermano de Charlotte. "¿Ese pantaloncito que tenés puesto, lo compraste en ‘eleven’, en once no?", consultó Chepi a lo que Alex respondió: "¿Que va a ser de eleven? Alta costura tiene, de Milán es". En modo de broma la influencer retrucó: "Milanesa es, es de milanesa. Andá barat".

Días atrás, Gastón Dalmau, otro de los participantes del reality reveló una posible interna con Alex Caniggia. Durante una nota en 'Cortá por Lozano', el actor declaró que existe un grupo de WhatsApp donde el mediático no quiere participar hasta el momento. “A mí me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, yo les decía que no tenía todos los teléfonos, me los fueron pasando y fui agregando a medida que me los fueron mandando”, declaró en primera instancia.

Luego agregó que el número del hijo de Paul Caniggia fue uno de los últimos que logró conseguir. Además, expresó: “El de Alex lo conseguí el viernes y está invitado en el grupo. Pero viste que hay grupos en los que vos podés meter a alguien directamente y en otros tenés que aceptar al grupo. Alex, estás invitado al grupo, cuando quieras aceptar”, dejando en claro que la invitación si está hecha.