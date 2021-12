¡A flagrancia! Engancharon a dos figuras de Showmatch en el camarín, "con las manos en la masa"

Hay dos protagonistas que son figuras en ShowMatch: La Academia y de cuyas vidas se habla con frecuencia en los programas de chimentos. Mario Guerci y Lourdes Sánchez avivan, cada día más, los rumores de romance entre ambos. De hecho, en las últimas horas fueron encontrados infraganti dentro de uno de sus camarines.

“Estaban acostados en el piso en lo que fue una situación confusa”, comenzó diciendo Ángel de Brito, en el aire de su programa Los Ángeles de la Mañana, y prosiguió: "Ellos estaban en posición horizontal y hay que confesar que ella no quedó sorprendida con la situación... Esto se habla en la producción desde hace mucho tiempo. Explotó porque lo contó Karina Iavícoli públicamente, pero en la producción estaba la sospecha porque los han encontrado en situaciones cariñosas".

Por su parte, Lourdes Sánchez se sumó mediante una videollamada y agregó sobre el tema: “Yo esto no lo vi, pero me contaron mis amigos de la productora. Guerci y Bayona estaban en la parte de los camarines no vip, en las carpas del fondo, y esos están muy pegados uno del otro, se escucha todo. En un momento se empezaron a escuchar ruidos raros que venían del camarín de Mario y, de repente, se cayó un espejo. Eso provoca que la puerta se abra sola y justo pasaba un grupo de personas”.

“Los vieron en el piso en una pose muy sensual y sexual, remató la esposa de Pablo "Chato" Prada, añadiendo que tanto Mario Guerci como Soledad Bayona fueron encontrados "en el piso encastrados”. Hasta el momento, los protagonistas y parejas de baile no se manifestaron al respecto en forma oficial.