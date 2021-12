Desconsolado: Antonio Laje se defendió llorando de las denuncias de maltrato laboral

El reconocido periodista de las mañanas de América, Antonio Laje dijo basta y brindó su versión de los hechos. Desde hace unos días, en diferentes programas, se venía denunciando una serie de maltratos que él supuestamente les había realizado a dos de sus ex compañeras en programas de América. Y el periodista decidió cortar de raíz eso y realizó un descargo público en la apertura de su propio canal.

“Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan desde hace muchísimos años, cosa que les agradezco porque me hicieron crecer e hicieron crecer a todos los programas en los que estuve. Por eso, necesito hablarles. Tuve una semana realmente durísima. Nunca pensé que me iba a pasar una cosa así”, comenzó pronunciando el periodista sin previo anuncio.

“Uno está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder. Y siempre atentos a que puede pasar algo. Pero esto superó todo. Nunca pensé que fuera con la violencia y la virulencia que se iban a meter conmigo”, siguió tras los relatos de sus ex compañeros.

“Hace muchos años que estoy en esto, más de 30 años, y… ¿saben qué? ¡No me importa llorar! Hace más de 30 años que hago esto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a formar equipos. Empecé como muchos, en radios truchas”, relató.

“Pagando con mi sueldo espacios con amigos, trabajando gratis en radios, hasta que finalmente pude empezar a recibir mi primer trabajo pago. Y empezar a crecer. Lo hizo rompiéndome todo. Porque yo creo en el esfuerzo, creo en el mérito. Y yo creo en las exigencias. Pero yo no creo en los maltratos, la verdad que no”, firmó.

“Soy muy tímido y tengo un humor de perros. Y me enojo cuando las cosas salen mal. Pero no soy un maltratador. Tal vez mucho y exijo mal. Pero este es un ataque feroz para destruirme. Me enojo si se corta el audio porque del otro lado están ustedes y quiero que esté todo bien, pero me enojo desde lo laboral, no me enojo con las personas”, explicó de nuevo.

"Pido mil disculpas a quien se haya sentido maltratado. Tengo claro que están intentando bajarme, destruirme, sacarme del aire, pero no sé muy bien de dónde viene el ataque. No es fácil este trabajo. Son 4 horas y media al aire. Acá se vive tensión, es minuto a minuto y obviamente no es para todos este trabajo y que no sea para todos esto no quiere decir que uno sea bueno o malo", se defendió.