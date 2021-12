Se pudrió: Wanda se enojó con Susana y ésta le respondió con un mensaje: ¿qué le dijo?

La polémica entrevista que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara y Mauro Icardi en Paris sigue dando que hablar. Es que según trascendió en las últimas horas, la empresaria estaría molesta con la diva de los teléfonos por una serie de preguntas que le hizo durante el reportaje.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en el programa "A la Tarde", la relación entre las rubias está tensa por que "hay un supuesto enojo de Wanda con Susana por algunas preguntas jugadas que ella interpretó que eran así. Habrá que ver si tiene que ver Icardi en toda esta situación".

Sin embargo, tras la entrevista, Wanda contó a sus seguidores que Susana le mandó un mensaje cuando estaba a punto de partir de Paris. "Me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no, si le pregunto capaz me dice que no. Me pareció re tiernita. Se fue y me mandó un videito", contó la pareja del jugador del PSG.

"Wanda, besos, mi amor. Me estoy preparando, ya partimos al aeropuerto en un ratito. Besos a toda la familia, tus hijos que son un sueño. Te quiero, chao mi amor", le habría dicho la conductora tras la nota.