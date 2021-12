¡Qué prontuario!: Nicolás Cabré confesó si estuvo con una famosa en secreto y fue contundente

El actor Nicolás Cabré, que salió con varias actrices reconocida y queridas del ambiente, contó en Los Mammones que hubo algunas relaciones que no salieron en los medios. Laurita Fernández, China Suárez, Eugenia Tobal, Florencia Torrente, Soledad Fandiño, entre otras bellísimas famosas, fueron parejas de Cabré en el pasado. Pero según dio a entender el mismo actor, parece que hay otras famosas que salieron con él y no salieron a la luz.

En el ciclo de preguntas y respuestas rápidas que hace el conductor Jay Mammon, el risueño actor fue contundente con sus respuestas y categórico a la hora de revelar una intimidad poco conocida al respecto.

“De todos los romances que se te adjudicaron, ¿alguno fue mentira?”, le preguntó Jey Mammon en Los Mammones a Nico, haciendo que conteste con un rotundo “sí”.

“¿Estuviste con una famosa que no sepamos?”, siguió el conductor y el actor, con una carcajada, fue súper sincero. “¿Es necesaria la paleta?”, dijo, mientras no sabía qué hacer con los carteles que tenía para el segmento.

"Sí, sí, sí”, terminó diciendo. “Tres veces dijiste ‘sí’. Después le echás la culpa a los noteros”, remató el animador, contagiándole la risa. Pero no quedó ahí cuando continuaron riéndose, lo que enojó a muchas fans y mujeres que notaron la frialdad de Cabré al referirse a sus ex parejas con quienes no solo mantuvo relación amorosa y emocional sino con quien también tuvo a su hija, a quien engañó y a quienes lastimó y fue de público conocimiento.