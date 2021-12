"Todo esto me hizo muy...": ¿la China Suárez le mandó un picante mensaje a Mauro Icardi?

Aunque muchos pensaban que el Wandagate estaba a punto de terminar, se equivocaron. Ahora el escándalo suma otro capítulo. Luego de que saliera a la luz la entrevista que mantuvo la China Suárez con Alejandro Fantino, la actriz le habría enviado un mensaje de "despedida" en secreto a Mauro Icardi.

Si bien Suárez no reveló cómo había quedado el vínculo con la actriz, un reconocido periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, contó que los ex amantes habrían hablado otra vez en el mes de octubre. “Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia”, dijo el conductor de los Mitre Live para dar detalles de la última charla.

Siguiendo con el relato, Etchegoyen manifestó que "esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa" y agregó que la actriz le dijo melancólica: "Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

El futbolista del PSG solo se habría limitado a decirle: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

(Fuente Diario Show)