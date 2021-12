Picante: mirá lo que dijo Pampita sobre las idas y vueltas de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández blanqueó que estaba separada de Nicolás Cabré el pasado 11 de noviembre, y a partir de semejante anuncio no dejó de estar en el centro de las noticias, sobre todo por su exposición mediática inevitable tras formar parte de diferentes ciclos de la mano de Marcelo Tinelli.

Hace muy poquito fue la propia Yanina Latorre quien dijera que el actor era "quedado" y "fóbico", mujeres del medio como Virginia Gallardo y Analía Franchín le recomendaron a la bailarina que no volviera con él, a pesar de los fuertes rumores de reconciliación.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré se unieron para hacerle un particular pedido a la China Suárez

Por su parte, la diplomática, pero sin filtros, Pampita, opinó en su programa de tele sobre la ruptura de esta pareja y no dejó nada a la duda sobre su postura sobre esa relación amorosa de la que todos hablan:

“Ella es divina, talentosa, joven… el amor va y viene, qué se yo. ¿No?. Intentan estar separados, no pueden evitarlo y vuelven. A veces uno está en una etapa y el otro, en otra. Igual, son todas suposiciones porque nunca sabemos qué es lo que pasa”

Finalmente, la conductora lamentó que Fernández y Cabré se hubieran separado en el pasado pero que no demostró su “aprobación" mediática en su ciclo:

“Una pareja tan linda. Les deseamos lo mejor. Veremos si vuelven, no vuelven. El verano tal vez… Ella es una bomba atómica. Laurita ahora está sola y veremos qué pasa. Me parece muy bien que lo cuenten porque si no hay especulaciones”.