La ex de Milei, que cantaba en Las Primas, también se meterá en política

Luego de un tiempo de permanecer entre las sombras de la farándula y mantener un perfil bajo frente a las polémicas con las que solía estar involucrada, Daniela Mori, la famosa cantante que fue pareja de Javier Milei, reapareció con un sorprendente anuncio: un nuevo rumbo laboral que poco tiene que ver con la música.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la ex integrante del famoso grupo musical Las Primas, anunció que dará un gran paso en su carrera profesional e incursionará en la política. "Es la primera vez que voy a meterme en la política después de tantos ofrecimientos que tuve en mi vida", comentó la artista en esta entrevista.

"Soy una persona que no sé de política pero como ciudadana de mi país siempre sentí que tengo ganas de aportar desde mi lugar", continuó muy convencida Daniela sobre este gran paso que está a punto de dar. "Hoy por hoy, los argentinos estamos todos deseando algo nuevo, deseamos propuestas nuevas y gente nueva con ideas diferentes. Y sobre todo comprometerse con lo que uno dice. Para mí las personas se tienen que comprometer en tres cosas: pensar, decir y hacer", aseguró sobre el proyecto que tiene en mente para el 2023.

"Cuando uno decide ser un dirigente de un país, uno no se compromete no solo con lo que dice sino con todo lo demás. Vamos a ir con propuestas y no con críticas a opositores, para unirse y sacar adelante a un 2023 mejor", acotó al respecto. Así mismo, la cantante también aseguró que en estos últimos años colaboró con muchos comedores ya que cree que es algo "fundamental para esta nueva carrera". "Desde mi pequeño lugar como artista hice cosas sociales para comedores y eventos benéficos", aseguró.

Su noviazgo con Milei: ¿seguirá sus mismos pasos en la política?

Daniela Mori mantuvo un noviazgo con Javier Milei entre el 2018 y 2019 y, durante ese período, la cantante se mostró sumamente enamorada de todas las facetas del político. "Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reír mucho, y eso es muy importante en la vida", aseguró la cantante en su momento.

"Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca", contó al respecto de su vínculo. Sin embargo, la relación no prosperó y en el 2019, Daniela contó en Intrusos que ambos se habían dejado de querer.