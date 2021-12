Dicen que es definitivo: el picante motivo por el que separaron Laurita Fernández y Cabré

Hace pocos días la bailarina Laurita Fernández confirmó que se había separado de Nicolás Cabré, una vez más. Pese a estar viviendo un momento complicado, la bailarina brilló en la pista de Showmatch y volver a sus inicios la reconfortaba ya que es un lugar por demás importante para ella.

Contando más sobre su vida privada, contó que no está más en pareja con el actor, y Yanina Latorre ventiló los motivos: "El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses", dijo.

Además reveló más hechos que ocurrieron en la pareja: "Ella es joven, quiere salir, tener vida social. La vida no es solamente tener pareja. Él es muy quedado, muy fóbico y siempre quiere estar encerrado", agregó. Las "angelitas" recordaron también que siempre cortan por el mismo motivo: "ella quiere pensar en un futuro juntos, mientras que él está muy bien cómo están". Ante esto, Fernández dijo que está separación era definitiva luego de muchas idas y vueltas.

(Fuente: Diario Show)